NYT: Джо Байден тайно отправил Киеву более 100 ракет ATACMS повышенной дальности

Вашингтон осуществил передачу Киеву более ста дальнобойных ракет ATACMS, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

Издание пишет, что действующим президентом США Джо Байденом поставка данных ракет была одобрена в середине февраля 2024 года. И уже в марте Киев получил ракеты. По сведениям NYT, пакет помощи Украине на 300 млн долларов содержал в себе ATACMS увеличенной дальности и их вариант с кассетными боеприпасами.

В материале указано, что информация о поставке ATACMS в Украину не была оглашена общественности, чтобы для ВС России это стало неожиданностью.