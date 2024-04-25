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Песков предупредил украинцев о последствиях поставки ракет ATACMS

25 апреля 2024 14:00
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил украинцев о том, что новые ракеты ATACMS принесут лишь больше проблем их стране, но никак не смогут повлиять на текущие реалии на фронте, передает РИА Новости.

«Россия добьется своего, несмотря на поставки ракет ATACMS», – добавил Песков.

Также Песков выразил мнение, что действия украинских союзников стали весьма предсказуемыми в вопросах оказания помощи Киеву.

Пресс-секретарь поставил под сомнения законность и легальность продажи Штатами вооружения ВСУ. По его словам, конгрессмены и сенаторы США действуют вразрез со своим внутренним законодательством, передавая Киеву оружие.

# Международная политика

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