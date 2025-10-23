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С начала нового витка эскалации в секторе Газа погибли свыше 68 тыс. человек

23 октября 2025 06:59
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С начала нового витка эскалации в секторе Газа погибли более 68 тысяч человек. Об этом сообщают мировые СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала нового витка эскалации в секторе Газа погибли свыше 68 тыс. человек-2

Ранения получили около 170 тысяч человек. Несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает наносить удары по анклаву. С начала действия сделки погибли свыше 80 местных жителей, еще около 300 получили ранения. От голода и недоедания с начала 2025 года умерли 500 человек. Под завалами остаются тела тысячи погибших. 

Накануне Всемирная организация здравоохранения эвакуировала 41 пациента из госпиталей на юге сектора Газа. Среди них пострадавшие с тяжелыми травмами. В анклаве эвакуации и лечения ожидают около 15 тысяч человек. Им необходима помощь, которую невозможно предоставить на месте из-за нехватки лекарств и оборудования в больницах. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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