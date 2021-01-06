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США угрожают терактом. Неизвестные сообщили о намерении влететь в здание Капитолия

06 января 2021 08:47
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Новости США. США угрожают терактом в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Неизвестные получили доступ к частотам, выделенным только для авиации и сообщили о намерении влететь на самолете в здание Капитолия. Кто отправил сообщение, пока не понятно. Однако власти не сочли угрозу реальной.

США угрожают терактом. Неизвестные сообщили о намерении влететь в здание Капитолия-1

К слову, в Штатах в последние дни и без того напряженная обстановка. Выборы в Сенат, исход которых, по сути, определит судьбу страны на последующие годы, а также заседание Конгресса, который должен утвердить результаты президентских выборов и победу Джо Байдена.

США угрожают терактом. Неизвестные сообщили о намерении влететь в здание Капитолия-4

На фоне итогового голосования Вашингтон готовится к массовым протестам. Для поддержания порядка в город прибыли более 300 бойцов Национальной гвардии. В центре возле Белого Дома заколачивают окна зданий.

США угрожают терактом. Неизвестные сообщили о намерении влететь в здание Капитолия-7

Многочисленные митинги несогласных с результатами голосования начались 5 января. Чтобы поддержать Трампа, на улицы вышли сотни американцев. Сам же глава Белого Дома планирует выступить перед сторонниками вечером 6 января.

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# Теракт # Касем Сулеймани # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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