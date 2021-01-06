США угрожают терактом. Неизвестные сообщили о намерении влететь в здание Капитолия

Новости США. США угрожают терактом в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара Неизвестные получили доступ к частотам, выделенным только для авиации и сообщили о намерении влететь на самолете в здание Капитолия. Кто отправил сообщение, пока не понятно. Однако власти не сочли угрозу реальной.

К слову, в Штатах в последние дни и без того напряженная обстановка. Выборы в Сенат, исход которых, по сути, определит судьбу страны на последующие годы, а также заседание Конгресса, который должен утвердить результаты президентских выборов и победу Джо Байдена.