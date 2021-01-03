Прямой эфир

Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара

03 января 2021 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. В Ираке сотни людей собрались около багдадского аэропорта в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США. В ответ Тегеран нанес ответный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США

Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара-1

Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани.

Тем временем разведка США полагает, что в связи с годовщиной смерти генерала Тегеран снова планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке.

Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара-4

Однако аналитики считают, несмотря на то, что Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма, Иран не будет влезать в прямую конфронтацию с американской стороной.

Генерал Касем Сулеймани пользовался большим уважением в Иране и регионе за свою работу по борьбе против террористической группировки ИГИЛ.

# Нападение # Касем Сулеймани # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта
03 января 2021 12:45

Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта

Хотят оспорить победу Байдена. В США республиканцы намерены выступить против итогов голосования
03 января 2021 12:42

Хотят оспорить победу Байдена. В США республиканцы намерены выступить против итогов голосования

В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека
03 января 2021 12:38

В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека