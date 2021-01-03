Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара

Новости Ирака. В Ираке сотни людей собрались около багдадского аэропорта в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США. В ответ Тегеран нанес ответный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные. Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США

Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани. Тем временем разведка США полагает, что в связи с годовщиной смерти генерала Тегеран снова планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке.