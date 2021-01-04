Вице-президент США обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью

Новости США. Очередной политический скандал в США. Дональда Трампа обвиняют в неприкрытом и дерзком злоупотреблении властью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С критикой на действующего главу Белого дома обрушилась избранная вице-президент Камала Харрис. Поводом для негодования стал телефонный разговор Трампа с госсекретарём штата Джорджия. Запись, обнародованная газетой The Washington Post, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Согласно данным СМИ, Трамп оказывал давление на госсекретаря региона и требовал, чтобы в спорном штате нашли неучтённые голоса и пересмотрели результаты в его пользу. Некоторые уже назвали эту публикацию новым «Уотергейтом», когда после предвыборного скандала с прослушкой штаба демократов в отставку ушёл президент Никсон.