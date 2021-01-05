6 января 2021 года в истории США: конгресс назовет имя президента, а Трамп планирует «дикий митинг»

С этим не согласен действующий президент Дональд Трамп, который призывает своих сторонников выйти на улицы, устроив «дикий митинг». Тысячи американцев подтвердили готовность оказать поддержку Трампу. Кроме того, по данным полиции, на улицы выйдут также вооруженные представители крайне правых националистических групп. Таких активистов и тех, кто будет провоцировать насилие, предупредили об арестах. Для поддержания порядка в Вашингтон прибыли более трехсот бойцов Национальной гвардии.