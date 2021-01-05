6 января 2021 года в истории США: конгресс назовет имя президента, а Трамп планирует «дикий митинг»

Новости США. В США 6 января – решающий день: конгресс должен утвердить результаты голосования выборщиков, присудивших победу Джозефу Байдену, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости США. В США 6 января – решающий день: конгресс должен утвердить результаты голосования выборщиков, присудивших победу Джозефу Байдену, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
С этим не согласен действующий президент Дональд Трамп, который призывает своих сторонников выйти на улицы, устроив «дикий митинг». Тысячи американцев подтвердили готовность оказать поддержку Трампу. Кроме того, по данным полиции, на улицы выйдут также вооруженные представители крайне правых националистических групп. Таких активистов и тех, кто будет провоцировать насилие, предупредили об арестах. Для поддержания порядка в Вашингтон прибыли более трехсот бойцов Национальной гвардии.
Между тем, авторитетное американское издание Newsweek предупреждает: Дональд Трамп в ближайшее время может ввести военное положение, что позволит ему остаться в Белом доме на неопределенно долгий срок.