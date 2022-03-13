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Военный историк: проекты по сокращению населения земли до 1 млрд – не фантазии. В этом заинтересовано теневое правительство

13 марта 2022 16:31
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Если фейки о радиационном облаке улетучились, то информация о секретных американских биолабораториях в Украине подтвердилась. Причем признали это в самих Штатах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, теперь США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии.

Военный историк: проекты по сокращению населения земли до 1 млрд – не фантазии. В этом заинтересовано теневое правительство-1

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Россия):
Не так давно на Донбассе, еще до событий последнего времени, до конфликта, когда было противостояние ЛДНР и ВСУ на линии соприкосновения, удалось захватить несколько ящиков с боеприпасами диверсионной группе ЛДНР. И там оказались подствольные гранаты для гранатометов, где находились бактерии ботулизма. То есть их можно было применить, обстрелять позиции, люди заболевают, а у них признаки отравления несвежими консервами, протухшей колбасой и так далее. Но это заболевание заканчивается либо смертью, либо серьезными осложнениями, либо инвалидностью. То есть в том, что ведется биологическая война, у меня даже нет никаких сомнений. Эти вот проекты по сокращению населения земли до одного миллиарда человек это не фантазии. К сожалению, действительно есть так называемое теневое правительство (мировой закулисой их еще называют, по-разному), которое заинтересовано в реализации этих планов, в том числе с помощью войны.

Военный историк: проекты по сокращению населения земли до 1 млрд – не фантазии. В этом заинтересовано теневое правительство-4

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Опасность применения биологического оружия в наше время заключается еще и в том, что с каждым днем человечество все сильнее сжимает в кулак науку и технологии. Нет никакой проблемы в том, чтобы создать патоген под свои амбиции, как говорится. Ну, к примеру, вирус, поражающий только брюнеток. Или бактерии, которые временно выводят из строя армию врага, а после исчезают как ни в чем не бывало. Украинские лаборатории экспертное сообщество все убедительнее причисляет к похожим «сверхидеям».

Военный историк: проекты по сокращению населения земли до 1 млрд – не фантазии. В этом заинтересовано теневое правительство-7

Юрий Кнутов:
Те документы, которые удалось захватить, показывают, что, во-первых, там велись разработки, касающиеся как раз сибирской язвы, чумы свиней. А мы знаем, что периодически на границе на больших фермах, как в России, так и в Беларуси, возникает эпидемия, мощное заболевание, в частности падеж скота, падеж птицы, которое наносит колоссальный ущерб экономике двух государств, экономике Союзного государства. Я всегда склонялся к версии, что это искусственное заражение, что эта болезнь принесена извне. Есть доказательства, что там находились образцы генетические, то есть мы знаем, что каждая нация имеет определенные специфические черты генетические. И вот как раз собирался генетический материал, и на его основе разрабатывалось так называемое генетическое оружие, которое, условно, не действует на англосаксов, но действует на русских и белорусов. И вот это самое страшное. И в этих работах есть уже определенная прогрессия, это известно. Ну и особенно страшно это работа, связанная с коронавирусом. Летучие мыши выделялись виды коронавируса и проводились исследования. Казалось бы, можно это выдать за то, что ведутся работы, связанные с борьбой с коронавирусом, разработка препаратов. Но это мирные исследования. Зачем их скрывать?

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# Международная политика # Юрий Кнутов # Ксения Худолей # Виктория Нуланд # Фотофакт

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