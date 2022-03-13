Военный историк: проекты по сокращению населения земли до 1 млрд – не фантазии. В этом заинтересовано теневое правительство

Если фейки о радиационном облаке улетучились, то информация о секретных американских биолабораториях в Украине подтвердилась. Причем признали это в самих Штатах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, теперь США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии.

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Россия):

Не так давно на Донбассе, еще до событий последнего времени, до конфликта, когда было противостояние ЛДНР и ВСУ на линии соприкосновения, удалось захватить несколько ящиков с боеприпасами диверсионной группе ЛДНР. И там оказались подствольные гранаты для гранатометов, где находились бактерии ботулизма. То есть их можно было применить, обстрелять позиции, люди заболевают, а у них признаки отравления несвежими консервами, протухшей колбасой и так далее. Но это заболевание заканчивается либо смертью, либо серьезными осложнениями, либо инвалидностью. То есть в том, что ведется биологическая война, у меня даже нет никаких сомнений. Эти вот проекты по сокращению населения земли до одного миллиарда человек – это не фантазии. К сожалению, действительно есть так называемое теневое правительство (мировой закулисой их еще называют, по-разному), которое заинтересовано в реализации этих планов, в том числе с помощью войны.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Опасность применения биологического оружия в наше время заключается еще и в том, что с каждым днем человечество все сильнее сжимает в кулак науку и технологии. Нет никакой проблемы в том, чтобы создать патоген под свои амбиции, как говорится. Ну, к примеру, вирус, поражающий только брюнеток. Или бактерии, которые временно выводят из строя армию врага, а после исчезают как ни в чем не бывало. Украинские лаборатории экспертное сообщество все убедительнее причисляет к похожим «сверхидеям».