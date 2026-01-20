Семена, техника, мониторинг полей – рассказываем, как в Беларуси готовятся к весеннему агросезону
Важность ответственного и системного подхода к делу сегодня особенно ощутима в сельской местности. Здесь идет подготовка к весеннему сезону. И это не просто рядовая забота, а ключевой этап, определяющий будущий урожай и эффективность всего агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оценивается состояние озимых, проверяется техника, планируются посевные площади и оптимизация работы всех аграрных подразделений.
Какие задачи сейчас в приоритете и как складываются условия для перезимовки озимых? Ответы на эти вопросы искали на тематическом семинаре-совещании в Столбцовском районе.
Подробности в репортаже Алины Мычко.
На полях пока лежит снег, но аграрии уже отсчитывают дни до старта весенней кампании. К ремонту посевной техники приступили осенью. Закупили детали, составили план работы, чтобы четко войти в поле согласно агросроку, ведь от этого зависит общий вес каравая. В этом году ожидается значительное обновление машинно-тракторного парка Минской области. В первую очередь рассматривают энергонасыщенную технику, чтобы облегчить труд механизатору.
Александр Малеев, генеральный директор ОАО «Минскоблагросервис»:
Планируется закупка техники в этом году. Облисполкомом с комитетом по сельскому хозяйству сейчас отрабатывается спектр. Там будет довольно-таки большой шлейф, энергонасыщенные тракторы будут, посевные агрегаты, сеялки. Это будет осуществлено в этом году. Бюджет пока озвучить не могу, но будет более обширно, чем в прошлом году.
Немаловажный аспект – семена. Ведь как известно, что посеешь, то и пожнешь. Параллельно с основными работами ведется накопление удобрений. Отечественные производители готовы закрыть любые объемы. Составы удобрений постоянно корректируются в зависимости от потребностей. Для каждой культуры своя уникальная формула.
Николай Ермакович, заместитель директора по коммерческим вопросам Гомельского химического завода:
Прежде всего преимуществом азотно-фосфорно-калийных удобрений я вижу сбалансированный состав. То есть мы предлагаем в единой формуле то количество азота, фосфора, калия, которое максимально соответствует выращиванию той или иной культуры.
Алеся Ракоца, заместитель начальника отдела маркетинга по сбыту продукции на внутренний рынок Гомельского химического завода:
Минская область у нас сейчас идет в лидерах по выборке азотно-фосфорно-калийных удобрений. К примеру, за январь взяли уже порядка 4 тысяч тонн физического веса. А вообще мы готовы и больше поставлять на внутренний рынок.
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