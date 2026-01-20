Семена, техника, мониторинг полей – рассказываем, как в Беларуси готовятся к весеннему агросезону

Важность ответственного и системного подхода к делу сегодня особенно ощутима в сельской местности. Здесь идет подготовка к весеннему сезону. И это не просто рядовая забота, а ключевой этап, определяющий будущий урожай и эффективность всего агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценивается состояние озимых, проверяется техника, планируются посевные площади и оптимизация работы всех аграрных подразделений.

Какие задачи сейчас в приоритете и как складываются условия для перезимовки озимых? Ответы на эти вопросы искали на тематическом семинаре-совещании в Столбцовском районе.