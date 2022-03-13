Политик: обнародованная информация по биолабораториям разрушит образ несчастной Украины и добрых больших США

Николай Стариков, политик, писатель, общественный деятель (Россия):

Ожидали ли мы, что будет прямо немедленное расследование? Конечно, нет. Вопрос, что же они там делали, очень насущный и интересный. Но ответить на него даже хоть как-то, они не могут не только в силу того, что, наверное, всплывут очень неблаговидные факты, которые сложно объяснить, а потому что тогда будет разрушена та информационная иллюзия, в которую погружают весь мир. Вот вся эта информация, обнародованная на самом высоком уровне, разрушит просто образ бедной, несчастной Украины и добрых больших Соединенных Штатов Америки, которые ей помогают. Станет понятно, что здесь есть глобальный преступник и его орудие потенциального преступления против славянского мира и России. Напряженность в Европе – это, конечно, в интересах англосаксов. И они эту напряженность будут всячески поддерживать и провоцировать.

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