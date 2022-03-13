Рачков о биолабораториях США в Украине: политики не отдают себе отчёт в том, к чему они толкают мир
Если фейки о радиационном облаке улетучились, то информация о секретных американских биолабораториях в Украине подтвердилась. Причем признали это в самих Штатах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, теперь США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
В воздухе повисло немало вопросов. И вот главный из них. Это конвенция ООН о биологическом оружии 1972 года. Она запрещает разработку, производство и накопление запасов бактериологического и токсинного оружия. Международный договор обязателен для подавляющего большинства стран мира.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Статья № 3 конвенции, в частности, говорит о том, что страны не должны поощрять другие государства в разработке этих биологических агентов, не должны передавать эти биологические агенты для исследований в немирных целях. Поэтому здесь очень четко прослеживается нарушение Соединенными Штатами своих обязательств в рамках этой конвенции. Политиканство. Люди, которые занимаются политикой, не отдают себе отчет в том, что они делают, что они говорят и к чему они толкают мир. В том числе и в сфере биологических исследований и возможности использования биологических исследований против людей, против человечества. Должны об этом думать и европейские политики. Если они считают, что это их не касается, то это огромное-огромное заблуждение.
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