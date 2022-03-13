Рачков о биолабораториях США в Украине: политики не отдают себе отчёт в том, к чему они толкают мир

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Статья № 3 конвенции, в частности, говорит о том, что страны не должны поощрять другие государства в разработке этих биологических агентов, не должны передавать эти биологические агенты для исследований в немирных целях. Поэтому здесь очень четко прослеживается нарушение Соединенными Штатами своих обязательств в рамках этой конвенции. Политиканство. Люди, которые занимаются политикой, не отдают себе отчет в том, что они делают, что они говорят и к чему они толкают мир. В том числе и в сфере биологических исследований и возможности использования биологических исследований против людей, против человечества. Должны об этом думать и европейские политики. Если они считают, что это их не касается, то это огромное-огромное заблуждение.

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