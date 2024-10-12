Верят ли западные элиты в угрозу ядерного удара? Обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:

Быстрое отрезвление. Способны ли западные элиты поверить в угрозу ядерного удара в ответ на свои провокации?

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, профессор:

Возможно, какая-то часть непубличных людей, которые проводят свое время не в Белом доме, а где-то там под землей, понимают: а нам, американцам, выгодно, чтобы мы втянулись в последнюю войну? Нет, наверное, все-таки невыгодно.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Когда господин Трамп говорит, что он за три дня решит вопрос мира в Украине, я в это не верю. Это все очередные предвыборные обещания, уловки.

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага Германии 19 созыва:

Они будут бороться за выживание, и они будут отходить от своих убеждений, которые они все еще рьяно защищали два месяца назад.