Верят ли западные элиты в угрозу ядерного удара? Обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:
Быстрое отрезвление. Способны ли западные элиты поверить в угрозу ядерного удара в ответ на свои провокации?
Надежда Сасс, СТВ:
Быстрое отрезвление. Способны ли западные элиты поверить в угрозу ядерного удара в ответ на свои провокации?
Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, профессор:
Возможно, какая-то часть непубличных людей, которые проводят свое время не в Белом доме, а где-то там под землей, понимают: а нам, американцам, выгодно, чтобы мы втянулись в последнюю войну? Нет, наверное, все-таки невыгодно.
Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Когда господин Трамп говорит, что он за три дня решит вопрос мира в Украине, я в это не верю. Это все очередные предвыборные обещания, уловки.
Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага Германии 19 созыва:
Они будут бороться за выживание, и они будут отходить от своих убеждений, которые они все еще рьяно защищали два месяца назад.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня не наивные мальчики, которыми мы были в 1990-е годы. Пора формировать определенные правила.
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