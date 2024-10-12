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В США ликвидируют последствия урагана во Флориде

12 октября 2024 14:22
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Экономический ущерб от стихийного бедствия достиг 50 миллиардов долларов. В США ликвидируют последствия урагана «Милтон» по штату Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США ликвидируют последствия урагана во Флориде-2

Его жертвами стали не менее 16 человек. Стихия принесла с собой сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные наводнения. Кроме того, было зафиксировано не менее 20 торнадо, усугубивших разрушительные последствия урагана. Более 3 миллионов жителей остались без электроснабжения, что существенно осложняет ликвидацию последствий бедствия и возвращения к нормальной жизни.

В США ликвидируют последствия урагана во Флориде-4

Кристал Коулмэн, жительница Форт-Пирса (США):
Я никогда ничего подобного не испытывала в своей жизни. Было такое ощущение, будто я в кино. Мне очень грустно, глядя на то, как сейчас выглядит мой дом, улица, район. Это было очень опасно для моей жизни. Я чувствовала, что сейчас умру.

Местные власти совместно с федеральным правительством мобилизовали все доступные ресурсы для оказания помощи пострадавшим и восстановления инфраструктуры. Ожидается, что работы по устранению последствий займут несколько месяцев.

# Природные катаклизмы

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