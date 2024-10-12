Глава МИД Венгрии Сийярто назвал скандальными слова Харрис в адрес Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сказанное вице-президентом США и кандидатом на пост президента страны Камалой Харрис в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет РИА Новости.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сказанное вице-президентом США и кандидатом на пост президента страны Камалой Харрис в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет РИА Новости.
Ранее Харрис в эфире телеканала CBS News назвала Виктора Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом «убийцы».
По мнению Сийярто, такие высказывания неприемлемы. Политик назвал это неуважением к премьер-министру Венгрии и ко всему народу страны.