Глава МИД Венгрии Сийярто назвал скандальными слова Харрис в адрес Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сказанное вице-президентом США и кандидатом на пост президента страны Камалой Харрис в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет РИА Новости.

Ранее Харрис в эфире телеканала CBS News назвала Виктора Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом «убийцы».