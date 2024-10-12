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Парламент Литвы теряет поддержку населения

12 октября 2024 14:09
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В своей погоне переставить страну на военные рельсы Вильнюс теряет поддержку населения. Согласно результатам соцопросов, парламент, наряду с судами и правительством, возглавляет антирейтинг доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Литвы теряет поддержку населения-2

Около 68 % граждан не симпатизируют Сейму, в то время как положительно работу законодательного органа оценили менее трети респондентов. В сравнении с предыдущими опросами, поддержка парламента упала практически на четверть. Такие данные опубликованы накануне основного дня голосования на парламентских выборах в Литве. 

# Международная политика

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