Парламент Литвы теряет поддержку населения

В своей погоне переставить страну на военные рельсы Вильнюс теряет поддержку населения. Согласно результатам соцопросов, парламент, наряду с судами и правительством, возглавляет антирейтинг доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 68 % граждан не симпатизируют Сейму, в то время как положительно работу законодательного органа оценили менее трети респондентов. В сравнении с предыдущими опросами, поддержка парламента упала практически на четверть. Такие данные опубликованы накануне основного дня голосования на парламентских выборах в Литве.