Спор о лучшем футболисте закончился убийством: фанат Роналду убил поклонника Месси

Новости Индии. Фанат футболиста Роналду убил во время спора своего друга, поклонника Месси. Все произошло в индийском городе Бомбей.

Конфликт между мужчинами разгорелся во время вечеринки по случаю дня рождения одного из них.

Обинна Майкл Дурумчуква, которому исполнилось 34 года, праздновал в компании со своим 22-летним другом, Нвабу Чуквумой.

Поспорив о том, кто лучше – форвард «Реала» Криштиану Роналду или нападающий «Барселоны» Лионель Месси, виновник торжества швырнул в оппонента стакан, но промахнулся.

Поклонник Роналду поднял осколок стекла и нанес другу многочисленные ранения.

Испугавшись, поклонник португальского форварда покинул место преступления, оставив человека умирать, но вскоре был арестован полицией.