Прямой эфир

Спор о лучшем футболисте закончился убийством: фанат Роналду убил поклонника Месси

07 марта 2016 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Фанат футболиста Роналду убил во время спора своего друга, поклонника Месси. Все произошло в индийском городе Бомбей.

Конфликт между мужчинами разгорелся во время вечеринки по случаю дня рождения одного из них.

Обинна Майкл Дурумчуква, которому исполнилось 34 года, праздновал в компании со своим 22-летним другом, Нвабу Чуквумой.

Поспорив о том, кто лучше – форвард «Реала» Криштиану Роналду или нападающий «Барселоны» Лионель Месси, виновник торжества швырнул в оппонента стакан, но промахнулся.

Поклонник Роналду поднял осколок стекла и нанес другу многочисленные ранения.

Испугавшись, поклонник португальского форварда покинул место преступления, оставив человека умирать, но вскоре был арестован полицией.

# Футбол # Криштиану Роналду # Лионель Месси

Другие новости рубрики

Все новости
43-летняя женщина умерла в лифте, обесточенном на месяц
07 марта 2016 14:38

43-летняя женщина умерла в лифте, обесточенном на месяц

Нападение львенка на ребенка в передвижном зоопарке Владимира попало на видео
07 марта 2016 12:36

Нападение львенка на ребенка в передвижном зоопарке Владимира попало на видео

Итальянский пилот угрожал разбить пассажирский самолет из-за ухода жены
07 марта 2016 11:37

Итальянский пилот угрожал разбить пассажирский самолет из-за ухода жены