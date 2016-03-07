Прямой эфир

Итальянский пилот угрожал разбить пассажирский самолет из-за ухода жены

07 марта 2016 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Пилот, который должен был выполнять рейс из Рима в Японию, отправил жене сообщение о том, что сведет счеты с жизнью,

устроив крушение самолета в случае, если супруга уйдет от него.

Женщина успела предупредить о намерении супруга полицию и охрану аэропорта Фьюмичино буквально за несколько минут до вылета. На борту самолета в тот день находились 200 пассажиров.

Пилот рейса был заменен. Пассажирам ничего сообщать не стали.

Эта история произошла в январе прошлого года,

за два месяца до катастрофы, которую устроил в Альпах немецкий пилот Андреас Любиц. Напомним, в марте прошлого года пилот направил самолет в гору. Тогда погибли 149 человек. По данным расследования, Любиц страдал депрессией из-за боязни потерять работу. 

# Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
Террорист-смертник подорвал грузовик в Ираке: 47 человек погибли
06 марта 2016 13:17

Террорист-смертник подорвал грузовик в Ираке: 47 человек погибли

Президент Туркменистана уволил главного синоптика за неверные прогнозы погоды
05 марта 2016 17:10

Президент Туркменистана уволил главного синоптика за неверные прогнозы погоды

Президент Польши попал в ДТП
05 марта 2016 11:18

Президент Польши попал в ДТП