Итальянский пилот угрожал разбить пассажирский самолет из-за ухода жены

Новости Италии. Пилот, который должен был выполнять рейс из Рима в Японию, отправил жене сообщение о том, что сведет счеты с жизнью,

устроив крушение самолета в случае, если супруга уйдет от него.

Женщина успела предупредить о намерении супруга полицию и охрану аэропорта Фьюмичино буквально за несколько минут до вылета. На борту самолета в тот день находились 200 пассажиров.

Пилот рейса был заменен. Пассажирам ничего сообщать не стали.

Эта история произошла в январе прошлого года,

за два месяца до катастрофы, которую устроил в Альпах немецкий пилот Андреас Любиц. Напомним, в марте прошлого года пилот направил самолет в гору. Тогда погибли 149 человек. По данным расследования, Любиц страдал депрессией из-за боязни потерять работу.