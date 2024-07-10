Сборная Аргентины одолела дружину Канады в 1/2 Кубка Америки по футболу

Близится развязка на Кубке Америки по футболу. Сегодня, 10 июля, в финал турнира вышли действующие чемпионы мира – аргентинцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Бело-голубые» обыграли Канаду – 2:0. На 21-й минуте вперед команду вывел Альварес, а в начале второго тайма упрочил лидерство Месси. Отметим, Лионель в 7-й раз сыграет в титульном поединке за сборную. Это мировой рекорд. Второй участник финала Кубка Америки определится в ночь с четверга на пятницу, 11-12 июля. В 1/2 встретятся дружины Уругвая и Колумбии.