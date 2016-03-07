Нападение львенка на ребенка в передвижном зоопарке Владимира попало на видео

Новости России. В центре Владимира львенок напал на ребенка.

Хищника выгуливали на поводке в передвижном зоопарке. В какой-то момент львенок бросился в сторону ребенка.

Нападение на видео запечатлел очевидец.

На кадрах отчетливо видно, как хищник вцепился в шею мальчика и повалил его на снег. Малыша спас капюшон зимней куртки.

Владельцу животного удалось довольно быстро отогнать львенка от мальчика.

Как позже сообщили российские издания, ребенок сильно перепугался. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам очевидцев, сотрудники зоопарка часто выводят на прогулку хищников,

предоставляя им слишком много свободы. Зрители, в том числе и дети, находятся на довольно близком расстоянии, без какого-либо ограждения.



Как сообщили в Следственном комитете РФ, начата проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».