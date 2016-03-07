43-летняя женщина умерла в лифте, обесточенном на месяц

Новости Китая. Жертвой халатности рабочих стала 43-летняя женщина в Китае.

Жительница многоэтажного дома застряла в лифте еще в конце января. Сотрудники местного лифтового хозяйства отключили электричество, не проверив, находится ли кто-нибудь в кабине.

Тело женщины обнаружили спустя месяц.

Докричаться до других жильцов дома она так и не сумела. На дверях лифта обнаружили царапины от ногтей. Что свидетельствует о том, что погибшая пыталась выбраться на свободу.



Местные власти задались вопросом, почему неработающий лифт не привлек внимание жильцов подъезда.

Известно, что женщина жила одна, родственники навещали ее крайне редко.

По словам соседей, она страдала от душевного расстройства, поэтому многие старались избегать встреч с ней.

«Если бы все занимались на своих рабочих местах делом, то в мире было бы меньше проблем», – возмущены произошедшим пользователи социальных сетей.

Человеческая халатность могла сыграть злую шутку с минчанкой Оксаной. Женщина, как обычно, со своей собачкой Златой, вышла на вечерний променад. Ничто не предвещало беды. Животное сделало свои привычные дела, а Оксана присела на лавочку. И вдруг среди ясного декабрьского неба прогремел гром.