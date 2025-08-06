Лесные пожары вновь охватили Калифорнию

Три человека пострадали, идет эвакуация местных жителей. Более тысячи спасателей сражаются со стихией. Причины возгорания выясняются. Оно уже названо самым крупным в Калифорнии с начала 2025 года. Напомним, в январе пожары в округе Лос-Анджелес охватили 16 тысяч гектаров, привели к гибели 30 человек и уничтожили более 12 тысяч домов и построек, в том числе жилье знаменитостей.