Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским

Новости России. Слова скорби в эти минуты звучат в концертном зале имени Чайковского в Москве. Здесь прощаются с легендой оперы – Дмитрием Хворостовским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На траурной церемонии – родные, друзья, коллеги. Проститься с народным артистом идут сотни поклонников его творчества. Прах певца разделят на две капсулы. Одну захоронят в Москве, другую в Красноярске – на родине Хворостовского. Такова была его воля.