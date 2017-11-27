Прямой эфир

Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским

27 ноября 2017 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Слова скорби в эти минуты звучат в концертном зале имени Чайковского в Москве. Здесь прощаются с легендой оперы – Дмитрием Хворостовским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским-1

На траурной церемонии – родные, друзья, коллеги. Проститься с народным артистом идут сотни поклонников его творчества. Прах певца разделят на две капсулы. Одну захоронят в Москве, другую в Красноярске – на родине Хворостовского. Такова была его воля.

Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского

Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским-4

Соболезнования семье продолжают поступать со всех концов света. Слова поддержки выразили мировые оперные звезды. В память о великом баритоне во многих странах пройдут концерты. Напомним, Дмитрий Хворостовский ушел из жизни на 56-ом году после тяжелой болезни.

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье

Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским-7

Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским-9

Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским-11

# Фотофакт # Некролог

Другие новости рубрики

Все новости
Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео
27 ноября 2017 11:37

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео

60 тысяч туристов не могут покинуть Бали. Что сейчас происходит на острове
27 ноября 2017 10:07

60 тысяч туристов не могут покинуть Бали. Что сейчас происходит на острове

В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 7 кг гвоздей, монет и лезвий
27 ноября 2017 08:45

В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 7 кг гвоздей, монет и лезвий