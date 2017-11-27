Сотни поклонников пришли проститься с Дмитрием Хворостовским

Новости России. Слова скорби в эти минуты звучат в концертном зале имени Чайковского в Москве. Здесь прощаются с легендой оперы – Дмитрием Хворостовским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Слова скорби в эти минуты звучат в концертном зале имени Чайковского в Москве. Здесь прощаются с легендой оперы – Дмитрием Хворостовским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На траурной церемонии – родные, друзья, коллеги. Проститься с народным артистом идут сотни поклонников его творчества. Прах певца разделят на две капсулы. Одну захоронят в Москве, другую в Красноярске – на родине Хворостовского. Такова была его воля.
Соболезнования семье продолжают поступать со всех концов света. Слова поддержки выразили мировые оперные звезды. В память о великом баритоне во многих странах пройдут концерты. Напомним, Дмитрий Хворостовский ушел из жизни на 56-ом году после тяжелой болезни.