«Мир потерял еще одного гения»: коллеги скорбят о смерти певца Дмитрия Хворостовского

Новости России. В Великобритании в возрасте 55 лет умер известный во всем мире оперный певец Дмитрий Хворостовский. Два с половиной года баритон боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/Hvorostovsky

Официальные представители Хворостовского подтвердили смерть артиста. В своих интервью певец рассказывал, что любит приезжать в Беларусь. «Потому что люди, все зависит от людей» (цитаты исполнителя здесь).