«Мир потерял еще одного гения»: коллеги скорбят о смерти певца Дмитрия Хворостовского
Новости России. В Великобритании в возрасте 55 лет умер известный во всем мире оперный певец Дмитрий Хворостовский.
Два с половиной года баритон боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского – здесь подробнее.
Фото: facebook.com/Hvorostovsky
Официальные представители Хворостовского подтвердили смерть артиста.
В своих интервью певец рассказывал, что любит приезжать в Беларусь.
«Потому что люди, все зависит от людей» (цитаты исполнителя здесь).
Смерть оперного певца стала шоком для его коллег. Соболезнования семье и поклонникам Дмитрия Хворостовского выразили Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Сати Спивакова, Зара, Алсу, Ирина Безрукова.
Певец часто делился с поклонниками в соцсетях фотографиями из жизни и со сцены.
Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене