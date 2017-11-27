В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 7 кг гвоздей, монет и лезвий

Новости Беларуси. В животе у жителя Индии хирурги обнаружили 263 монеты, 100 гвоздей и другие металлические предметы.
По информации The Independent, 35-летний Максуд Хан был доставлен в больницу с подозрением на пищевое отравление. Во время эндоскопии внутри человека нашли 1,5 килограмма гвоздей, сотни монет, десятки бритвенных лезвий, осколки стекла, камни и кусок железной скобы. Всего около 7 кг металлолома.
Медики извлекли из организма посторонние предметы незамедлительно. Для врачей этот случай первый в их практике.
По информации специалистов, Хан страдает проблемами психического здоровья. Мужчина не рассказывал семье о причудливых привычках в еде.
Сейчас здоровье пациента в безопасности.
Это не первый случай, когда врачи шокированы необычными пациентами. Например, весной нынешнего года британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз.
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