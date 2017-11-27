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60 тысяч туристов не могут покинуть Бали. Что сейчас происходит на острове

27 ноября 2017 10:07
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Новости Индонезии. На Бали проводится массовая эвакуация из-за извержения вулкана Агунг.

По информации СМИ, аэропорт острова закрыт, было отменено более 400 рейсов. На Бали сейчас находятся около 60 тысяч путешественников.

Гора Агунг выбрасывает облака белого и темно-серого пепла, а лава поднимается в кратере. В стране введен высокий уровень опасности.

Метеорологи предупреждают о более сильном извержении.

Около 40 тысяч человек были эвакуированы. Некоторые жители не ушли, потому что, по их словам, чувствуют себя в безопасности или не хотят бросать дома и скот. Новое расширение зоны вулканической опасности может затронуть более 20 деревень и до 100 тысяч человек. Власти собираются убедить людей эвакуироваться.

«При необходимости мы будем насильственно эвакуировать их. Лава, поднимающаяся в кратере, наверняка, перейдет на склоны».

Некоторые правительства советуют гражданам отложить поездки на остров.

Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1963 году и убило более тысячи человек.

В начале сентября сильный ураган обрушился на острова Атлантического океана.

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# Фотофакт # Извержение вулкана

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