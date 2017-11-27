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Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео

27 ноября 2017 11:37
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Новости Индонезии. Зону эвакуации на Бали расширили до 10 километров. Покинуть опасную территорию и переместиться во временные убежища должны 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео-1

Активность вулкана Агунг свидетельствует о высокой вероятности извержения. Ранее власти объявили высший красный уровень опасности.

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео-3

Международный аэропорт, находящийся на острове, временно закрыт Отменены почти 450 авиарейсов. На территории воздушной гавани скопились тысячи туристов, которые не могут улететь домой.

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео-5

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео-7

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео-9

# Фотофакт # Извержение вулкана

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