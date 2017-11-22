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Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского

22 ноября 2017 11:31
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Новости России. 22 ноября не стало народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печальная новость пришла из Лондона, где певец провел последние месяцы жизни.

Фотофакт. Дмитрий Хворостовский в жизни и на сцене

На современной оперной сцене Хворостовский был одним из самых ярких и известных артистов. Его концерты проходили с аншлагом, а зрители встречали маэстро стоя. Драматичный баритон и проникновенное исполнение – он проживал на сцене каждую композицию. А когда пел о любви, в зале не оставалось равнодушных.

Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского-1

«Уверен, что деньги не решают все»: пять цитат Дмитрия Хворостовского об искусстве, деньгах и семье

В 2015 у артиста диагностировали опухоль мозга. Несколько раз он отменял гастроли из-за курсов лечения, но вновь возвращался на сцену. Хворостовский не терял надежды, что сумеет побороть свою болезнь. В одном из последних интервью он сообщил, что остается полон сил и оптимизма. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни на 56 году.

# Фотофакт # Некролог # Дмитрий Хворостовский

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