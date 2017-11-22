Видеофакт: каким запомнят Дмитрия Хворостовского

Новости России. 22 ноября не стало народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Печальная новость пришла из Лондона, где певец провел последние месяцы жизни.

На современной оперной сцене Хворостовский был одним из самых ярких и известных артистов. Его концерты проходили с аншлагом, а зрители встречали маэстро стоя. Драматичный баритон и проникновенное исполнение – он проживал на сцене каждую композицию. А когда пел о любви, в зале не оставалось равнодушных.