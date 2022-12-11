Смерть доллара и Великобритания в ЕС. Датский банк сделал интересный прогноз

И возвращаясь к идее многополярного мира, обратим внимание еще на один союз, который формируется, но уже на Востоке. Это Союз Китая и Саудовской Аравии. На неделе Си Цзиньпину оказали по-настоящему королевский прием в Эр-Рияде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Глядя на это видео всплывают в памяти и кадры последнего визита в Саудовскую Аравию Джо Байдена, которого даже не удостоили нормального рукопожатия, не говоря уже о других почестях. И раз уж пошла такая тема, то вспомним еще одно приветствие, не оставившее мир равнодушным. Владимир Путин и принц Бен Салман поздоровались как лучшие друзья. В 2018-м этот жест на Западе вызвал бурю негатива.

Запад заметно нервничает и сейчас, когда наблюдает, как два Востока сближаются. Поводов для волнений действительно предостаточно. Председатель КНР провел десятки встреч и поучаствовал в трех форумах. В том числе в первом китайско-арабском саммите. То есть речь идет уже не только об отношениях купи-продай – Китай крупнейший покупатель саудовской нефти, и это нельзя сбрасывать со счетов, конечно. Но на кону уже стратегическое партнерство КНР с Саудовской Аравией. Получается, что США теряют контроль над арабским миром. Не поддавшись на диктат Вашингтона, саудиты и их союзники по ОПЕК+ отказались увеличивать добычу нефти, а значит, и цены на черное золото больше не будут контролироваться по взмаху американской волшебной палочки.

Отсюда и еще одни опасения, которые не дают спать спокойно в Вашингтоне – это смерть доллара. Как утверждали аналитики, Китай хотел договориться с Саудовской Аравией о расчетах за нефть в юанях. Такая идея обсуждается уже несколько лет и имеет место быть. Пекин получает каждую четвертую бочку нефти из Саудовской Аравии. Обсуждают и возможную продажу доли нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Ну и еще одна новость не в пользу зеленых «Бенджаминс». Китай, Индия и страны ОПЕК+ могут покинуть Международный валютный фонд в 2023-м. Такой неофициальный прогноз сделал датский Saxo Bank. Финансовые эксперты отметили, что те государства, которые не являются союзниками Штатов, видят, что американский доллар превращается в оружие. Из-за этого страны могут объявить о своем выходе из МВФ и перестать использовать нацвалюту США в торговле. Для расчетов будет использоваться резервная валюта.