ВОЗ признала особо опасным индийский штамм коронавируса с тройной мутацией

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире за прошедшую неделю снизились на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.

Тем не менее, несмотря на спад, эпидобстановка остается сложной, а в некоторых странах ситуация и вовсе критическая. ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма COVID-19 с тройной мутацией. Эксперты признали, что эта разновидность вируса вызывает беспокойство на глобальном уровне. Она более заразна, смертоносна и устойчивее к вакцинам, чем исходный вариант.

В самой Индии очередной антирекорд по числу летальных исходов. 11 мая скончались более 4 тысяч человек. Умерших сжигают прямо на улице или даже сбрасывают в реки.