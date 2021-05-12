ВОЗ признала особо опасным индийский штамм коронавируса с тройной мутацией

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире за прошедшую неделю снизились на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире за прошедшую неделю снизились на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.
Тем не менее, несмотря на спад, эпидобстановка остается сложной, а в некоторых странах ситуация и вовсе критическая. ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма COVID-19 с тройной мутацией. Эксперты признали, что эта разновидность вируса вызывает беспокойство на глобальном уровне. Она более заразна, смертоносна и устойчивее к вакцинам, чем исходный вариант.
В самой Индии очередной антирекорд по числу летальных исходов. 11 мая скончались более 4 тысяч человек. Умерших сжигают прямо на улице или даже сбрасывают в реки.
У берега Ганга обнаружили уже около 100 тел. Власти потребовали прекратить такую практику. А жители убеждены, что трупы оказались в реке из-за слишком высокой стоимости кремации, которая многим не по карману.
В Индии за весь период пандемии коронавирусом заразились более 21 млн человек, свыше 230 тысяч умерли (подробнее здесь).