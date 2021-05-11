«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек

Новости России. Вооруженный мужчина ворвался в одну из школ в Казани и открыл стрельбу. На данный момент подтверждена гибель семи детей и одной учительницы, еще 20 человек доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший открыл огонь в момент, когда в школе шли занятия. Пытаясь спастись, дети выпрыгивали из окон третьего этажа. В числе пострадавших 18 детей, шестеро из них находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Злоумышленник вошел в здание через главный вход, ранил охранника и направился дальше. Выяснилось, что несколько лет назад он учился в этой школе.

Рустам Минниханов, президент Татарстана:

Террорист арестован. Ему 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия, все силы развернуты. Конечно, во всем, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось.

По официальным данным, нападавшему 19 лет. На него было зарегистрировано оружие.

Появилась информация о том, что незадолго до атаки стрелок завел Telegram-канал, где открыто заявил, что убьет «огромное количество биомусора», после чего застрелится сам.

На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи. Школьников с верхних этажей здания эвакуировали с помощью пожарных лестниц.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу.