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«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек

11 мая 2021 11:36
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Новости России. Вооруженный мужчина ворвался в одну из школ в Казани и открыл стрельбу. На данный момент подтверждена гибель семи детей и одной учительницы, еще 20 человек доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-1

Нападавший открыл огонь в момент, когда в школе шли занятия. Пытаясь спастись, дети выпрыгивали из окон третьего этажа. В числе пострадавших 18 детей, шестеро из них находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-4

Злоумышленник вошел в здание через главный вход, ранил охранника и направился дальше. Выяснилось, что несколько лет назад он учился в этой школе.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-7

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-9

Рустам Минниханов, президент Татарстана:
Террорист арестован. Ему 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия, все силы развернуты. Конечно, во всем, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-12

По официальным данным, нападавшему 19 лет. На него было зарегистрировано оружие.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-15

Появилась информация о том, что незадолго до атаки стрелок завел Telegram-канал, где открыто заявил, что убьет «огромное количество биомусора», после чего застрелится сам.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-18

На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи. Школьников с верхних этажей здания эвакуировали с помощью пожарных лестниц.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-21

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

«Террорист арестован. Ему 19 лет». Президент Татарстана о стрельбе в школе, при которой погибли не менее восьми человек-24

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Во всех школах проведут проверки, занятия будут отменены.

# Стрельба # Рустам Минниханов # Фотофакт

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