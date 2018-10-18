«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл». Что известно об убийце из Керчи

Новости мира. Внимание всего мира в эти дни остаётся приковано к трагедии в Керчи. Жертвами массового расстрела в местном колледже уже стал 21 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У родственников подозреваемого, а также на его съёмной квартире проведены обыски. Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу злоумышленника.

Пострадавшая 16-летняя девушка скончалась на борту медицинского самолёта, когда её пытались доставить в больницу Симферополя. Следователи завершили предварительный осмотр колледжа.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

Сейчас главное понять причины, что толкнуло этого нелюдя на это преступление. Пока не понимаем. Характеризовался положительно.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Директор колледжа говорит, даже не было ни разу, чтобы на педсовет вызывали. Сидел всегда смирно, примерно себя вёл. Не вызывал никогда подобных ситуаций. Убийца покончил с собой. Я видел его тело.