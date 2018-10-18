Прямой эфир

«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл». Что известно об убийце из Керчи

18 октября 2018 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Внимание всего мира в эти дни остаётся приковано к трагедии в Керчи. Жертвами массового расстрела в местном колледже уже стал 21 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл». Что известно об убийце из Керчи-1

Пострадавшая 16-летняя девушка скончалась на борту медицинского самолёта, когда её пытались доставить в больницу Симферополя. Следователи завершили предварительный осмотр колледжа.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

У родственников подозреваемого, а также на его съёмной квартире проведены обыски. Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу злоумышленника.

«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл». Что известно об убийце из Керчи-4

Сергей Аксёнов, глава Крыма:
Сейчас главное понять причины, что толкнуло этого нелюдя на это преступление. Пока не понимаем. Характеризовался положительно.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Директор колледжа говорит, даже не было ни разу, чтобы на педсовет вызывали. Сидел всегда смирно, примерно себя вёл. Не вызывал никогда подобных ситуаций. Убийца покончил с собой. Я видел его тело.

«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл». Что известно об убийце из Керчи-7

В Крыму объявлен трехдневный траур. В Керчи к колледжу люди несут цветы и свечи, а медики продолжают бороться за жизнь раненых.

«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

# Нападение # Сергей Аксенов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии
18 октября 2018 09:41

Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии

На нелегальной шахте в Венесуэле убили 7 горняков
18 октября 2018 09:37

На нелегальной шахте в Венесуэле убили 7 горняков

У здания британского парламента произошёл взрыв
18 октября 2018 09:17

У здания британского парламента произошёл взрыв