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Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии

18 октября 2018 09:41
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Новости Словакии. Массивной хакерской атаке подверглись компьютеры Министерства иностранных дел Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взлом сети обнаружила военная разведка, которая обратила внимание на нестандартное поведение техники.

Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии-1

Внедрённый в систему вирус позволял злоумышленникам фильтровать данные с целью их пересылки на сервера за рубежом. Однако после проверки выяснилось, что в руки взломщиков попала лишь рутинная текущая переписка между подразделениями внешнеполитического ведомства.

Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии-4

Руководству военной разведки поручено проверить актуальное состояние защиты всей правительственной компьютерной сети.

# Хакеры # Фотофакт

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