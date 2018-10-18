Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии

Новости Словакии. Массивной хакерской атаке подверглись компьютеры Министерства иностранных дел Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взлом сети обнаружила военная разведка, которая обратила внимание на нестандартное поведение техники.

Внедрённый в систему вирус позволял злоумышленникам фильтровать данные с целью их пересылки на сервера за рубежом. Однако после проверки выяснилось, что в руки взломщиков попала лишь рутинная текущая переписка между подразделениями внешнеполитического ведомства.