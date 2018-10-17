Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Новости мира. До 19 человек возросло количество жертв массовой стрельбы в керченском колледже. Как минимум полсотни сейчас находятся в больницах, многие из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем 17 октября в столовой этого учебного заведения сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Взрыв устроил студент 4-го курса, после чего открыл стрельбу. Позже он покончил жизнь самоубийством. Сейчас на месте трагедии работают следователи, изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур.

Мотивы нападавшего неизвестны. Следователи предполагают, что у него были сообщники. Уже установлено, что подозреваемый имел разрешение на ношение оружия. Он получил его всего месяц назад, пройдя все необходимые процедуры, в том числе и обследование у психиатра.

«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

Мать злоумышленника правоохранители увезли на допрос с рабочего места. Она санитарка в местной больнице. В момент задержания женщина оказывала помощь одному из пострадавших подростков, даже не подозревая, что все эти люди пострадали от рук ее сына.