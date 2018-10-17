«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии
Новости мира. Взрыв в Керчи унес жизни не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого
В колледже сработало самодельное взрывное устройство, после раздалась стрельба. Следователи приступили к опросу свидетелей.
Ольга Гребенникова, директор Керченского политехнического колледжа:
Потому что (имя погибшей — прим. ред.) убили насмерть. Ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов. Кто-то ворвался, взорвали все, повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты.
Сергей, очевидец:
Сейчас здесь все чисто, здесь была куча людей. Увозили на общественном транспорте, на маршрутках, автобусах, в скорой – по два-три человека.