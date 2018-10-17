«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии

Новости мира. Взрыв в Керчи унес жизни не менее 18 человек, 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Керчи. Стало известно имя подозреваемого

В колледже сработало самодельное взрывное устройство, после раздалась стрельба. Следователи приступили к опросу свидетелей.