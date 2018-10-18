У здания британского парламента произошёл взрыв

Новости Великобритании. У здания британского парламента был обнаружен подозрительный предмет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на вызов правоохранители и взрывотехники перекрыли часть набережной Виктории, в том числе и у Вестминстерского моста.

Также были окружены подходы к административным помещениям парламента. После осмотра сверток было решено уничтожить контролируемым взрывом.

Подробности инцидента пока не разглашаются. Пострадавших в результате происшествия нет.