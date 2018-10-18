На нелегальной шахте в Венесуэле убили 7 горняков

Новости Венесуэлы. Не менее 7 человек убиты на нелегальной шахте в Венесуэле. ЧП произошло в районе города Тумеремо, штат Боливар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще около 16 горняков числятся пропавшими без вести. При этом местные СМИ сообщают, что число погибших составляет именно 16 человек. Власти пока не выступили с официальным заявлением.