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На нелегальной шахте в Венесуэле убили 7 горняков

18 октября 2018 09:37
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Новости Венесуэлы. Не менее 7 человек убиты на нелегальной шахте в Венесуэле. ЧП произошло в районе города Тумеремо, штат Боливар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нелегальной шахте в Венесуэле убили 7 горняков-1

Еще около 16 горняков числятся пропавшими без вести. При этом местные СМИ сообщают, что число погибших составляет именно 16 человек. Власти пока не выступили с официальным заявлением.

На нелегальной шахте в Венесуэле убили 7 горняков-4

В совершении преступления правоохранители подозревают повстанцев из Армии национального освобождения.

# Несчастный случай # Фотофакт

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