Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Новости мира. Жертв трагедии в Крыму могло бы быть больше: в личных вещах четверокурсника Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу, а затем покончил жизнь самоубийством, найдено второе взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обезвредили саперы.