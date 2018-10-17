Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Новости мира. Жертв трагедии в Крыму могло бы быть больше: в личных вещах четверокурсника Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу, а затем покончил жизнь самоубийством, найдено второе взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обезвредили саперы.
Число жертв массового убийства в Керченском политехническом колледже возросло до 19.
Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим
Десятки пострадавших находятся в больницах, из них многие в крайне тяжелом состоянии.
«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи
На месте трагедии продолжают работать следователи, тщательно изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур.
Хронология ужасных событий в видеоматериале.