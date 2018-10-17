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Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

17 октября 2018 21:01
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Новости мира. Жертв трагедии в Крыму могло бы быть больше: в личных вещах четверокурсника Владислава Рослякова, который устроил взрыв и стрельбу, а затем покончил жизнь самоубийством, найдено второе взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обезвредили саперы.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии-1

Число жертв массового убийства в Керченском политехническом колледже возросло до 19.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

Десятки пострадавших находятся в больницах, из них многие в крайне тяжелом состоянии.

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

На месте трагедии продолжают работать следователи, тщательно изучается видео с камер наблюдения. В регионе объявлен трехдневный траур. 

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии-4

Хронология ужасных событий в видеоматериале.

# Нападение # Владислав Росляков # Фотофакт

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Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

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«Здесь была куча людей». Директор колледжа в Керчи и очевидец рассказывают о трагедии