Заседание Совета МПА СНГ проходит в Алматы. Беларусь представляет Наталья Кочанова

В Алматы началось торжественное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Именно здесь 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении МПА. Этот уникальный институт играет особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание открыла председатель Совета межпарламентской ассамблеи Валентина Матвиенко. Она поблагодарила парламент Казахстана за организацию мероприятия. Беларусь представляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Также в заседании принимают участие парламентские делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.