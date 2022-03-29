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Заседание Совета МПА СНГ проходит в Алматы. Беларусь представляет Наталья Кочанова

29 марта 2022 08:10
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В Алматы началось торжественное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Именно здесь 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении МПА. Этот уникальный институт играет особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета МПА СНГ проходит в Алматы. Беларусь представляет Наталья Кочанова-1

Заседание открыла председатель Совета межпарламентской ассамблеи Валентина Матвиенко. Она поблагодарила парламент Казахстана за организацию мероприятия. Беларусь представляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Также в заседании принимают участие парламентские делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Заседание Совета МПА СНГ проходит в Алматы. Беларусь представляет Наталья Кочанова-4

Такой межпарламентский диалог на протяжении трех десятилетий способствует не только взаимодействию в экономической, социальной и гуманитарной сферах, но и вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

# СНГ # Валентина Матвиенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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