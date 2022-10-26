В Чехии облили краской скульптуру красноармейца

Акт вандализма вызвал возмущение у самих жителей города и его властей. Мэрия после очистки памятника планирует снабдить его пояснительной табличкой, рассказывающей почему и в честь кого был установлен монумент, надеясь таким способом защитить скульптуру от хулиганов. В Чехии осквернение мемориалов и их снос стал обычным явлением. В 2011 году в Литомержице уже хотели снести памятник, однако администрация города его отстояла.