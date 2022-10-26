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В Чехии облили краской скульптуру красноармейца

26 октября 2022 12:00
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Новости Чехии. В Чехии вновь осквернили памятник советским воинам. В городе Литомержице неизвестный разрисовал пьедестал и облил красной краской скульптуру красноармейца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии облили краской скульптуру красноармейца-1

Акт вандализма вызвал возмущение у самих жителей города и его властей. Мэрия после очистки памятника планирует снабдить его пояснительной табличкой, рассказывающей почему и в честь кого был установлен монумент, надеясь таким способом защитить скульптуру от хулиганов. В Чехии осквернение мемориалов и их снос стал обычным явлением. В 2011 году в Литомержице уже хотели снести памятник, однако администрация города его отстояла.

# Памятники # Новости Чехии # Фотофакт

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