В Бельгии закрываются пекарни, свежий хлеб будет сложно купить даже в столице

Новости Бельгии. Энергокризис может оставить бельгийцев без привычных кафе и свежей выпечки. Из-за астрономических цен на электричество и газ владельцы ресторанов фастфуда и пекарен вынуждены либо закрываться, либо сокращать ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свежий хлеб или булочку скоро будет сложно купить даже в столице страны Брюсселе. Владельцы пекарен вынуждены сокращать время работы печей и духовок или вовсе отключать их. Иначе к концу года, по словам предпринимателей, они получат счет за коммуналку в размере 10 000 или даже 15 000 евро. Стремительный рост цен на энергоносители уже заставил закрыться ряд продовольственных магазинов и предприятий пищевой промышленности по всей Бельгии, в том числе несколько старых семейных пекарен.