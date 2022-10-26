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В Бельгии закрываются пекарни, свежий хлеб будет сложно купить даже в столице

26 октября 2022 14:22
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Новости Бельгии. Энергокризис может оставить бельгийцев без привычных кафе и свежей выпечки. Из-за астрономических цен на электричество и газ владельцы ресторанов фастфуда и пекарен вынуждены либо закрываться, либо сокращать ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии закрываются пекарни, свежий хлеб будет сложно купить даже в столице-1

Свежий хлеб или булочку скоро будет сложно купить даже в столице страны Брюсселе. Владельцы пекарен вынуждены сокращать время работы печей и духовок или вовсе отключать их. Иначе к концу года, по словам предпринимателей, они получат счет за коммуналку в размере 10 000 или даже 15 000 евро. Стремительный рост цен на энергоносители уже заставил закрыться ряд продовольственных магазинов и предприятий пищевой промышленности по всей Бельгии, в том числе несколько старых семейных пекарен.

# Кризис в ЕС # Новости Бельгии # Фотофакт

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