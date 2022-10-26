В Литве школы стали превращать в бомбоубежища

Новости Литвы. В Литве из-за напряженной международной обстановки вильнюсские школы стали превращать в бомбоубежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас специальная комиссия в учреждениях образования ищет глубокие и надежные подвалы. Если, по мнению специалистов, они достаточно просторны, чтобы принять людей и запасы продовольствия, адреса заносятся в отдельный реестр и наносятся на карту.

Адомас Бузинскас, заместитель главы администрации вильнюсской мэрии:

Наша цель состоит в том, чтобы у хотя бы половины населения города были убежища, где можно было бы спрятаться. Сейчас мы насчитываем около 370 таких мест, которые могут вместить до 210 000 человек. Этого пока недостаточно. Но мы работаем над этим. И я думаю, мы действительно продвинулись в этом направлении.