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В Литве школы стали превращать в бомбоубежища

26 октября 2022 14:14
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Новости Литвы. В Литве из-за напряженной международной обстановки вильнюсские школы стали превращать в бомбоубежища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве школы стали превращать в бомбоубежища-1

Сейчас специальная комиссия в учреждениях образования ищет глубокие и надежные подвалы. Если, по мнению специалистов, они достаточно просторны, чтобы принять людей и запасы продовольствия, адреса заносятся в отдельный реестр и наносятся на карту.

В Литве школы стали превращать в бомбоубежища-4

Адомас Бузинскас, заместитель главы администрации вильнюсской мэрии:
Наша цель состоит в том, чтобы у хотя бы половины населения города были убежища, где можно было бы спрятаться. Сейчас мы насчитываем около 370 таких мест, которые могут вместить до 210 000 человек. Этого пока недостаточно. Но мы работаем над этим. И я думаю, мы действительно продвинулись в этом направлении.

В Литве школы стали превращать в бомбоубежища-7

Старые бомбоубежища советских времен в Литве были либо перестроены или снесены, и ничего не было создано для их замены, в результате чего город все начинает с чистого листа. Страх перед гипотетической агрессией вызван тем, что Литва является членом НАТО, и это, по мнению властей, может сделать ее мишенью для нападения извне.

# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

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