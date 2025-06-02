Дальнобойщик из Беларуси пытался предотвратить атаку дронов в Иркутской области

События 1 июня продемонстрировали не только новые угрозы, с которыми сталкивается Россия, но и мужество простых людей, готовых встать на защиту своей земли. Напомним, вчера несколько российских регионов подверглись масштабной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Под удар, по данным Минобороны России, попали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно примечательно, что Сибирь подверглась атаке дронов впервые. Одним из героев этих событий стал дальнобойщик из Беларуси Антон Мацкевич. Именно он вместе с группой местных жителей в Иркутской области пытался остановить вылетающие из фуры беспилотники. Мужчины также забирались на грузовик и метали в дроны крупные камни, пытаясь обезвредить их и предотвратить атаку.

Антон Мацкевич, дальнобойщик:

Получилось так, что они находились в кузове. Мы бросали камни, чтоб они не взлетали.

Эти смелые действия уже получили широкое признание – ребят планируют наградить за спасение техники на миллиарды рублей, ведь только один стратегический беспилотник стоит около ста миллионов долларов. Как стало известно, дроны были завезены на территорию регионов прямо на фурах и вылетали из них. Тем временем Минобороны РФ отметило, что все возгорания уже ликвидированы, жертв среди военных и гражданских нет. Задержаны некоторые участники терактов.