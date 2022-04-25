«С Макроном мои карманы пусты, на моём банковском счёте ничего нет». Французы о результатах выборов

Новости Франции. Французы встретили протестами результаты президентских выборов. Эмманюэль Макрон набрал более 58 % голосов, тем самым переизбрался на второй срок – впервые после Жака Ширака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация полностью повторяет французскую историю пятилетней давности: в 2017-м на президентское кресло также претендовал дуэт Макрон – Ле Пен. И вновь евроскептики остались в шаге от победы.

Впрочем, вновь избранному лидеру Франции не позавидуешь. Работы у него будет много, ведь страна находится в ситуации кризиса. Жители продолжают высказывать недовольство в связи с ростом цен на продукты и услуги и включают режим жесткой экономии. О том, что ждет французов в ближайшие пять лет, таких ли результатов ожидала Европа и какие настроения царят на улицах Франции. В подробностях разбирались наши корреспонденты.

Макрона поддерживал весь авангард западных глобалистских элит, мейнстримовые центральные СМИ и интернет-ресурсы. Наследник Джорджа Сороса Александр исколесил с ним всю Францию и на финише сделал совместное фото. И это понятно. Первый срок Макрона запомнился резким ухудшением жизни и глубоким кризисом: недовольство пенсионной реформой, растущая безработица, расслоение общества и бедность. Соперница Макрона на президентский пост, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что проиграла, но в итоге победила. И в ее словах есть доля правды. Более 28 % бюллетеней оказались испорченными. Треть избирателей Франции высказали протест против кандидатов второго тура.

Я надеялась на перемены и голосовала за перемены. В итоге во втором туре у нас одни и те же герои. Я расстроена.

Есть ли у нас выбор? Нам приходится, как говорится, выбирать между чумой и холерой. Посмотрим. Очень жаль, что осталось только это.

Как результат – массовые протесты прошли в Нанте, Страсбурге, Париже, Лориане и других городах Франции. Демонстрации были жестко подавлены. Два человека погибли, десятки оказались ранены. Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента.

Руководители западных стран, конечно же, не заметили насилия и жертв на улицах Франции и принялись соревноваться в поздравлениях Макрона с победой еще до объявления официальных результатов. Однако признание Макрона западными элитами не прибавляет ему легитимности внутри страны. Ее придется обеспечивать резиновыми дубинками, пулями и слезоточивым газом. Против зависимости Франции от Вашингтона и Брюсселя выступают и традиционалисты Марин Ле Пен. Теперь французское общество расколото примерно на три равные и непримиримые части. Резкое падение уровня жизни, миграционный кризис, отмена социальных гарантий и подрыв традиционных французских ценностей поставили политическую систему Франции на край пропасти.

Франция – это «Титаник». «Титаник» начинает тонуть. Я надеюсь, она избежит айсберга.

Я смотрю на свои карманы и вижу, что с Макроном мои карманы пусты, на моем банковском счете ничего нет. Есть все основания прогнозировать, что раскол французского общества может быть закреплен и в законодательной ветви власти. А это значит, что Макрона ожидает вдобавок к массовым недовольствам еще и оппозиционный парламент. Нет сомнений, что для коллективного Запада сохранение Макрона у власти – это передышка. Глава Франции попытается стать лидером ЕС, перетянуть одеяло первенства Берлина в Париж, что грозит превратить объединенную Европу в филиал Фонда Сороса и Демократической партии США.

Габриэль Атталь, представитель французского правительства:

Я с облегчением и радостью отношусь к тому, что в ближайшие годы моя страна сможет остаться в Европейском союзе и продолжать изменять Европейский союз изнутри.