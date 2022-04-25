Хотели взорвать машину журналиста Соловьёва. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы

ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В их планах было в том числе подорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Установлено, что шестеро задержанных – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации. В ходе обысков у них изъяты компоненты для взрывчатки, оружие, боеприпасы, а также наркотики. По данным ФСБ России, преступники готовили убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.