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Хотели взорвать машину журналиста Соловьёва. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы

25 апреля 2022 17:27
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ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Хотели взорвать машину журналиста Соловьёва. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы-1

Задержанные участники преступной группы дают признательные показания. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьева, читайте здесь.

Хотели взорвать машину журналиста Соловьёва. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы-4

В их планах было в том числе подорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Установлено, что шестеро задержанных – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации. В ходе обысков у них изъяты компоненты для взрывчатки, оружие, боеприпасы, а также наркотики. По данным ФСБ России, преступники готовили убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.

Хотели взорвать машину журналиста Соловьёва. ФСБ России пресекла деятельность преступной группы-7

​«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьева, читайте здесь.

# Криминал # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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