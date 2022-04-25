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«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьёва?

25 апреля 2022 17:38
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ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьёва?-1

Задержанные участники преступной группы дают признательные показания. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их планах было в том числе подорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Установлено, что шестеро задержанных – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации. В ходе обысков у них изъяты компоненты для взрывчатки, оружие, боеприпасы, а также наркотики. По данным ФСБ России, преступники готовили убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.

«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьёва?-4

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Также следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления. Подозреваемые задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

​«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьева, читайте здесь.

«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьёва?-7

Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и других российских журналистов. Затем намерены были скрыться за рубежом.

# Покушение # Светлана Петренко # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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