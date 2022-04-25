«Изъяты поддельные паспорта граждан Украины». Что известно о задержании группы, которая планировала убийство Соловьёва?

ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Задержанные участники преступной группы дают признательные показания. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их планах было в том числе подорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Установлено, что шестеро задержанных – члены запрещенной в России неонацистской террористической организации. В ходе обысков у них изъяты компоненты для взрывчатки, оружие, боеприпасы, а также наркотики. По данным ФСБ России, преступники готовили убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Также следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления. Подозреваемые задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
«Устранение пропутинского деятеля». Что говорит задержанный, который планировал убийство Владимира Соловьева, читайте здесь.
Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и других российских журналистов. Затем намерены были скрыться за рубежом.