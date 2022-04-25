Британцы выбирают между едой и коммуналкой. Европа перешла на жёсткую экономию

В Европе включен режим жесткой экономии. Британия, по подсчетам экспертов, потеряет почти 8 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесменов в перспективе ждет банкротство, а население уже сегодня выбирает между едой и отоплением. Стоимость жизни в стране называют адской. Местная газета The Daily Mirror провела соцопрос, согласно которому миллионы британских семей вынуждены делать выбор в пользу оплаты коммунальных счетов. Отказываясь от еды и не только, люди стали реже принимать ванну, отапливать дома и даже запрещают детям смотреть телевизор.