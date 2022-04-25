Прямой эфир

Британцы выбирают между едой и коммуналкой. Европа перешла на жёсткую экономию

25 апреля 2022 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Европе включен режим жесткой экономии. Британия, по подсчетам экспертов, потеряет почти 8 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы выбирают между едой и коммуналкой. Европа перешла на жёсткую экономию-1

Бизнесменов в перспективе ждет банкротство, а население уже сегодня выбирает между едой и отоплением. Стоимость жизни в стране называют адской. Местная газета The Daily Mirror провела соцопрос, согласно которому миллионы британских семей вынуждены делать выбор в пользу оплаты коммунальных счетов. Отказываясь от еды и не только, люди стали реже принимать ванну, отапливать дома и даже запрещают детям смотреть телевизор.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прибалтика вдвое увеличила поставки электроэнергии из России
25 апреля 2022 11:18

Прибалтика вдвое увеличила поставки электроэнергии из России

Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента
25 апреля 2022 11:17

Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента

Митингующие обстреляли здание полиции в Лионе. Франция узнала результаты президентских выборов
25 апреля 2022 08:32

Митингующие обстреляли здание полиции в Лионе. Франция узнала результаты президентских выборов