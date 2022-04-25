Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента

Новости Франции. Протесты, столкновения с полицией и жертвы – Франция узнала результаты президентских выборов. Главой государства переизбран Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победу Макрон вместе со сторонниками отпраздновал у подножья Эйфелевой башни. В это время в Лионе митингующие обстреляли фейерверками здание муниципальной полиции.

Неспокойно минувшей ночью было и в столице Франции. Париж продемонстрировал самую низкую явку по стране.

Я голосовал за Марин Ле Пен и, очевидно, немного разочарован результатом, хотя и ожидал его. Я особенно удивлен отрывом в отношении опросов и разочарован, потому что думаю, что она – человек, который мог бы воплотить определенное французское возрождение в долгосрочной перспективе.