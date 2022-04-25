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Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента

25 апреля 2022 11:17
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Новости Франции. Протесты, столкновения с полицией и жертвы – Франция узнала результаты президентских выборов. Главой государства переизбран Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента-1

Победу Макрон вместе со сторонниками отпраздновал у подножья Эйфелевой башни. В это время в Лионе митингующие обстреляли фейерверками здание муниципальной полиции.

Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента-4

Неспокойно минувшей ночью было и в столице Франции. Париж продемонстрировал самую низкую явку по стране.

Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента-7

Я голосовал за Марин Ле Пен и, очевидно, немного разочарован результатом, хотя и ожидал его. Я особенно удивлен отрывом в отношении опросов и разочарован, потому что думаю, что она – человек, который мог бы воплотить определенное французское возрождение в долгосрочной перспективе.

Макрону не рады? Узнали, что происходит во Франции после выборов президента-10

Макрон не будет в полном одиночестве, и Франция не будет проигнорирована. Это начало чего-то нового. Он не собирается выполнять тот же мандат еще пять лет, это ясно. Мы не позволим ему сделать это. Если он это сделает, я думаю, что люди готовы выйти на улицы.

Что еще творилось в Пятой республике после выборов – читайте здесь.

# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

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