Макрон прошёл инаугурацию. Что он пообещал французскому народу на церемонии?

Новости Франции. Основы демократического ренессанса, в котором нуждается Франция, во время инаугурации пообещал заложить Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пообещал стать новым президентом для своей страны. Политик сказал: главной его целью станут реформы и единство. Он сделал акцент на том, что в сфере внешней политики необходимо избежать эскалации конфликта в Украине и построить новый мир. Макрон победил во втором туре президентских выборов 24 апреля, получив более 58 % голосов избирателей.

Читайте также:

Пользоваться газом дороже, чем снимать квартиру. Французов просят оплатить подорожавшие на 500% коммунальные услуги

Против политики Макрона. Во Франции 1 мая прошло более 200 акций протеста

Во Франции фермеры в качестве протеста разбросали мусор перед супермаркетами и госучреждениями