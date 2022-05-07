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Макрон прошёл инаугурацию. Что он пообещал французскому народу на церемонии?

07 мая 2022 15:17
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Новости Франции. Основы демократического ренессанса, в котором нуждается Франция, во время инаугурации пообещал заложить Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Макрон прошёл инаугурацию. Что он пообещал французскому народу на церемонии?-1

Он пообещал стать новым президентом для своей страны. Политик сказал: главной его целью станут реформы и единство. Он сделал акцент на том, что в сфере внешней политики необходимо избежать эскалации конфликта в Украине и построить новый мир. Макрон победил во втором туре президентских выборов 24 апреля, получив более 58 % голосов избирателей.  

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# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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