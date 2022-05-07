Подмосковная река стала кроваво-красной. Чем это объяснили?

Река Купелинка в Подмосковье стала кроваво-красного цвета, рассказали в программе «Плюс-минус» . К водоему были направлены представители профильных служб, чтобы выяснить причины таких метаморфоз.

Отмечается, что такое с Купелинкой уже бывало, правда, пять лет назад она становилась зеленой. Местные жители убеждены, что все дело в очистных сооружениях, которые сбрасывают нечистоты в реку.