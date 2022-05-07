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Подмосковная река стала кроваво-красной. Чем это объяснили?

07 мая 2022 17:50
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Река Купелинка в Подмосковье стала кроваво-красного цвета, рассказали в программе «Плюс-минус». К водоему были направлены представители профильных служб, чтобы выяснить причины таких метаморфоз.  

Подмосковная река стала кроваво-красной. Чем это объяснили?-1

Отмечается, что такое с Купелинкой уже бывало, правда, пять лет назад она становилась зеленой. Местные жители убеждены, что все дело в очистных сооружениях, которые сбрасывают нечистоты в реку. 

Подмосковная река стала кроваво-красной. Чем это объяснили?-4

Экологический надзор регионального Минприроды подключился к расследованию инцидента.  

# Природные явления # Юлия Самусенко # Фотофакт

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