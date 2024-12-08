Россия открыта для переговоров по Украине, условия Путин изложил ещё в июне – Песков

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о готовности Киева к сделке с Москвой. Россия открыта для переговоров, отметил пресс-секретарь Владимира Путина, подчеркнув, что условия Москвы для немедленного прекращения огня были изложены российским лидером еще в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытно, что высказывание избранного Президента США прокомментировал и сам Зеленский, как будто не имея отношения к тому, о чем говорил американский политик. Он отверг призыв Трампа к немедленному прекращению конфликта и подчеркнул, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности.

Напомним, что о готовности Киева к сделке Дональд Трамп рассказал по итогам трехсторонней встречи во Франции. Вместе с Макроном и Зеленским они провели 20-минутный разговор, по итогам которого не было ни одного совместного заявления лидеров. Слова Трампа, по сути, единственное, что может служить неким итогом встречи, но, судя по заявлениям Киева, не все так однозначно.